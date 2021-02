Leandro Castan, fallo killer sul portiere avversario: lo scatto pauroso (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un intervento killer. Leandro Castan, ex calciatore della Roma, si è reso protagonista di un fallaccio ai danni del portiere avversario che milita nel Bahia. La partita è terminata sul risultato di 0-0 ma i bianconeri sono, ovviamente, rimasti con l’uomo in meno. L’estremo difensore che ha ricevuto il calcio in faccia, a fine partita, ha reso noto attraverso uno scatto le condizioni del suo volto tumefatto. I segni dei tacchetti del difensore carioca sono ben evidenti sul suo viso. Un intervento assassino che avrebbe potuto generare complicazioni maggiori. Per Douglas, così si chiama il numero uno, un pericolo scampato. fallo Castan (Daniel Castelo Branco via Twitter)Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto copertina qui; credit foto nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) Un intervento, ex calciatore della Roma, si è reso protagonista di un fallaccio ai danni delche milita nel Bahia. La partita è terminata sul risultato di 0-0 ma i bianconeri sono, ovviamente, rimasti con l’uomo in meno. L’estremo difensore che ha ricevuto il calcio in faccia, a fine partita, ha reso noto attraverso unole condizioni del suo volto tumefatto. I segni dei tacchetti del difensore carioca sono ben evidenti sul suo viso. Un intervento assassino che avrebbe potuto generare complicazioni maggiori. Per Douglas, così si chiama il numero uno, un pericolo scampato.(Daniel Castelo Branco via Twitter)Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto copertina qui; credit foto nel ...

TheRub14 : L'ex Roma Leandro Castan è stato espulso per questo intervento sul portiere avversario. Si vede a occhio nudo che p… - SciabolataFFP : Foto del giorno: falletto di una vecchia conoscenza del nostro calcio, Leandro #Castan, sul portiere del Bahia… - PinoMeazza : Notizie del ex romanista Leandro Castan - therealmthz : Leandro castan assassino!!!!! - _gabrieljt : @VascodaGama Vai toma no cu Leandro castan -