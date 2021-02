Lazio, idea La Gumina. Inglese piace al Cagliari (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime ore di questa sessione di mercato c’è molta attenzione al reparto d’attacco, il blucerchiato Antonino La Gumina è vicino alla Lazio, che vorrebbe poi girarlo alla Salernitana. Il Cagliari pensa a Roberto Inglese, a Parma il reparto offensivo sta diventando troppo affollato e la Sardegna sarebbe una soluzione interessante per il giocatore. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nelle ultime ore di questa sessione di mercato c’è molta attenzione al reparto d’attacco, il blucerchiato Antonino Laè vicino alla, che vorrebbe poi girarlo alla Salernitana. Ilpensa a Roberto, a Parma il reparto offensivo sta diventando troppo affollato e la Sardegna sarebbe una soluzione interessante per il giocatore. Foto: Twitter Parma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

AlfredoPedulla : #Musacchio aveva detto no a tutti per tornare a zero in #Spagna a fine stagione. Ha cambiato idea per la #Lazio - Glongari : #Lazio per la difesa c’è l’idea #Musacchio in uscita dal #Milan. L’argentino è seguito anche dal #Parma ma i bianco… - EUiltemp : #SaveTheDate Noi abbiamo un'idea diversa di città e lo ribadiamo in piazza del Campidoglio: stop ai tagli al bilanc… - gabbb_ser : @cattif_49 @borghi_claudio @gloquenzi @SaluteLazio Mi sembra una buona idea, infatti rispondevo a un senatore della… - alexbine87 : ...Ecco, questa cosa un pochino mi preoccupa in vista dei prossimi impegni ?? Quanti e quali di loro arriveranno “i… -