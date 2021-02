L’argento tocca quota 30 dollari spinto dalla “retail mania” (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Una settimana dopo il rialzo record di GameStop e altri titoli, causato dall’azione coodinata di numerosi piccoli investitori su Reddit, tocca alL’argento essere colpito dalla “retail mania“, ovvero dall’azione di piccoli trader delle piattaforme social contro i grandi fondi della finanza. L’argento è schizzato ai massimi dal 2013, superando anche quota 30 dollari all’oncia, prima di ripiegare di poco. Non ci sono prove che sia stato lo stesso subreddit che aveva alimentato gli acquisti su GameStop a spingere la corsa delL’argento. L’unico messaggio di rilievo su WallStreetBets sulL’argento è un avvertimento contro lo squeeze sulla materia prima, perchè gli hedge fund non avrebbero posizioni short su di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 febbraio 2021) (Teleborsa) – Una settimana dopo il rialzo record di GameStop e altri titoli, causato dall’azione coodinata di numerosi piccoli investitori su Reddit,alessere colpito“, ovvero dall’azione di piccoli trader delle piattaforme social contro i grandi fondi della finanza.è schizzato ai massimi dal 2013, superando anche30all’oncia, prima di ripiegare di poco. Non ci sono prove che sia stato lo stesso subreddit che aveva alimentato gli acquisti su GameStop a spingere la corsa del. L’unico messaggio di rilievo su WallStreetBets sulè un avvertimento contro lo squeeze sulla materia prima, perchè gli hedge fund non avrebbero posizioni short su di ...

loscornetteros : L'argento tocca quotazione che non vedeva dal 2013. Media e Reddit l'addebitano ai 'ribelli' di #wallstreetsbets - zorash5 : RT @LaFionda2020: Leggi su 'La Fionda': LA FUCINA DEGLI ABUSI: IN ARTE ASIA Asia Argento coglie l'occasione per giocarsi ancora la carta… - BSanturbano : RT @LaFionda2020: Leggi su 'La Fionda': LA FUCINA DEGLI ABUSI: IN ARTE ASIA Asia Argento coglie l'occasione per giocarsi ancora la carta… - ZioKlint : RT @LaFionda2020: Leggi su 'La Fionda': LA FUCINA DEGLI ABUSI: IN ARTE ASIA Asia Argento coglie l'occasione per giocarsi ancora la carta… - LaFionda2020 : Leggi su 'La Fionda': LA FUCINA DEGLI ABUSI: IN ARTE ASIA Asia Argento coglie l'occasione per giocarsi ancora la… -

Ultime Notizie dalla rete : L’argento tocca Dove investire nel 2021? Fortune Italia