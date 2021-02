La burrasca in Russia nei riflessi americani

Ultime Notizie dalla rete : burrasca Russia

... che avrebbero la strada spianata per scendere dalle aree polari verso lae parzialmente la ... dove nel frattempo si verificavano le note tempeste di neve sotto lachiamata Filomena. ...... che avrebbero la strada spianata per scendere dalle aree polari verso lae parzialmente la ... dove nel frattempo si verificavano le note tempeste di neve sotto lachiamata Filomena. ...C’è aria di burrasca ad Est. L’arresto di Aleksej Navalny al ritorno in patria e l’inizio della presidenza Biden negli Stati Uniti rischiano di scoperchiare il vaso di Pandora della complicata realtà ...Le proteste degli scorsi giorni in Russia, l’arresto del dissidente e il cambio della guardia alla Casa Bianca potrebbero scoperchiare le contraddizioni russe.