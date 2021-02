IL VIRUS FANTASMA: ALLA RICERCA DEL SARS-COV-2 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche il Robert Koch Institute e altre autorità sanitarie non possono presentare prove decisive che un nuovo VIRUS chiamato SARS-CoV-2 ci stia perseguitando. Questo da solo trasforma il discorso su pericolose mutazioni virali in irresponsabile ALLArmismo e i cosiddetti test PCR SARS-CoV-2 in un’impresa senza valore. Torsten Engelbrecht, Dr Stefano Scoglio & Konstantin DemeterIn una richiesta per uno studio che mostrasse il completo isolamento e purificazione delle particelle dichiarate essere SARS-CoV-2, Michael Laue da uno dei rappresentanti più importanti al mondo del COVID-19 “panicdemic”, il tedesco Robert Koch Institute (RKI ), ha risposto che 1 : Non sono a conoscenza di un documento che abbia purificato SARS-CoV-2 isolato. Questa è un’affermazione più che ... Leggi su databaseitalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anche il Robert Koch Institute e altre autorità sanitarie non possono presentare prove decisive che un nuovochiamato-CoV-2 ci stia perseguitando. Questo da solo trasforma il discorso su pericolose mutazioni virali in irresponsabilermismo e i cosiddetti test PCR-CoV-2 in un’impresa senza valore. Torsten Engelbrecht, Dr Stefano Scoglio & Konstantin DemeterIn una richiesta per uno studio che mostrasse il completo isolamento e purificazione delle particelle dichiarate essere-CoV-2, Michael Laue da uno dei rappresentanti più importanti al mondo del COVID-19 “panicdemic”, il tedesco Robert Koch Institute (RKI ), ha risposto che 1 : Non sono a conoscenza di un documento che abbia purificato-CoV-2 isolato. Questa è un’affermazione più che ...

