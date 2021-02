Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 febbraio: Pietro nota un particolare (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 febbraio: le voci su Clelia sono sempre più insistenti. Intanto Pietro nota un cambiamento nella madre. La notizia della gravidanza di Clelia ha sconvolto Silvia e la zia Ernesta. Le due donne temono che la voce si sparga, infangando il nome di Luciano. Nel frattempo al Paradiso delle Signore L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 2 febbraio 2021) Il: le voci su Clelia sono sempre più insistenti. Intantoun cambiamento nella madre. La notizia della gravidanza di Clelia ha sconvolto Silvia e la zia Ernesta. Le due donne temono che la voce si sparga, infangando il nome di Luciano. Nel frattempo alL'articolo proviene da YesLife.it.

