Il nodo del Mes al tavolo sul programma di governo: Iv torna a chiederlo, «no» del M5S (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi è il giorno del «maxi tavolo» fra i partiti di maggioranza per mettere a punto il programma di governo Leggi su corriere (Di lunedì 1 febbraio 2021) Oggi è il giorno del «maxi» fra i partiti di maggioranza per mettere a punto ildi

riotta : Pessimismo del Fondo Monetario sull'Italia, crescita gracile al 3% altro del 6% che qualcuno sognava. Questo dovreb… - 6dimattina_ : A tavolo nodo Mes, M5s resta su no. Iv: 'Usarlo in parte' se hanno il potere di far arrabbiare pure Crippa e Licher… - riviera24 : Slitta il #FestivaldiSanremo? Il segretario del #Cts lo esclude. Intanto al #Borea è boom di #ricoverati per #Covid… - GeMa7799 : Zona gialla per finta, il nodo del 15 febbraio: voci su una nuova stretta. Sci e spostamenti, sussurri dal governo - MatteoSchiavo18 : @ricmaggiolo @Vito28milioni Aggiungo che rimane sempre il nodo del PdR. Io lo dico da mesi che al M5S non frega un… -