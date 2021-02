Il Conte due discute su come sarà il Conte 3 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci siamo è pronta la stesura del nuovo episodio de “Il Conte”. Proprio così, sembra la sceneggiatura di uno dei tanti Rambo, con minacce, colpi di scena e attentati alla dignità pubblica. Si dignità pubblica, in quanto se ci si rimette seduti al tavolo insieme a Renzi d’Arabia è di fatto un attentato alla dignità Leggi su periodicodaily (Di lunedì 1 febbraio 2021) Ci siamo è pronta la stesura del nuovo episodio de “Il”. Proprio così, sembra la sceneggiatura di uno dei tanti Rambo, con minacce, colpi di scena e attentati alla dignità pubblica. Si dignità pubblica, in quanto se ci si rimette seduti al tavolo insieme a Renzi d’Arabia è di fatto un attentato alla dignità

fattoquotidiano : Sondaggi, il 40% degli italiani vuole un Conte ter. Uno su due è contro il voto anticipato - matteosalvinimi : #Salvini: La pandemia non può sospendere la democrazia, impieghiamo 2 mesi per restituire la parola agli italiani a… - CarloCalenda : Gli elettori del PD e del M5S mostrano identiche opinioni nell’interpretazione della crisi. Due elettorati si sono… - eia58 : RT @GalloBelmax: Questo arroccarsi di #Pd e #M5S sul nome di #Conte sta facendo perdere un sacco di tempo inutile. La loro è una strategia… - ElizabethRavag1 : RT @itterfer46: @saraosalvatore In definitiva Conte è stato chiamato in quell'incarico con il benestare del colle. Il 1^ Conte ha fatto da… -