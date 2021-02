Grande Fratello Vip | anticipazioni e colpi di scena | le novità del 1 Febbraio

trash_italiano : #GFVIP, Alda D’Eusanio: 'Dante Alighieri era un pedofilo' - gaiatortora : Pare Conte stia preparando un video di commiato prima di salire al Quirinale. Mi auguro di no. Oppure addio grande… - fanpage : L’influencer riesce a essere protagonista in contemporanea al #gfvip, di cui è una dei concorrenti, e su Italia 1,… - camibonifazi : RT @xLouhug: Giulio: “ti ricordi dopo cinque anni?” Francesco: “eh ora si, dopo 5 anni, quando lei è al grande fratello.” Mario: “eh rimani… - ori_the_blind : RT @ap3r3gina: Madonna Croccantino: 'Si è parlato di Pierpaolo più di Tommaso quando il Grande Fratello è Tommaso'. #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

Venerdì 29 gennaio Walter Zenga è entrato nella Casa delVip per incontrare il figlio Andrea. Spesso Zenga junior ha raccontato il difficile legame con suo papà e quanto lo faccia soffrire questo distacco ma chiaramente non sapeva lo avrebbe ...Aveva destato scalpore un post pubblicato su Facebook da una zia di Pierpaolo Pretelli e riferito alla presunta bambola voodoo introdotta da Giulia Salemi nella Casa delVip . Il post risale a qualche settimana fa. La zia di Pierpaolo in questione sembrava avere chiesto ai suoi contatti Facebook di aiutarla a condividere una foto di Giulia scattata ...‘Grande Fratello Vip 5’, giorno 140: commenti al live. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.Una nuova puntata del Grande Fratello Vip è finalmente alle porte. Ecco a voi alcune succose anticipazioni sull’episodio di questa sera. L’appuntamento di oggi, lunedì 1 Febbraio 2021, con il Grande ...