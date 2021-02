Governo: Tabacci, 'lavoro e questioni istituzionali al tavolo' (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Abbiamo parlato di politiche del lavoro e delle questioni istituzionali. Nel pomeriggio andremo avanti". Lo ha detto Bruno Tabacci nella pausa dei lavori del tavolo del programma convocato da Roberto Fico. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Roma, 1 feb (Adnkronos) - "Abbiamo parlato di politiche dele delle. Nel pomeriggio andremo avanti". Lo ha detto Brunonella pausa dei lavori deldel programma convocato da Roberto Fico.

