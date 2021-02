Golpe dei militari in Myanmar, arrestata Aung San Suu Kyi (Di lunedì 1 febbraio 2021) La notizia dell’arresto di Aung San Suu Kyi e di altri alti rappresentanti del governo civile del Myanmar, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Mentre i testimoni riferivano di colonne di carri armati nelle vie della capitale e le comunicazioni con l’ex Birmania risultavano molto difficili a causa dell’oscuramente di internet delle reti di telefonia mobile, prendevano corpo voci insistenti sull’inizio di un colpo di Stato, messo in atto dai Generali, ancora potentissimi nel Paese. Tutto questo dopo i controversi risultati delle ultime elezioni, che hanno visto una vittoria ancora più schiacciante della leader birmana, già premio Nobel per la Pace e poi al centro di roventi polemiche e accuse insistenti, a causa della sua difesa della giunta militare e delle sue prese di posizione contro l’etnia Rohingya. Il ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 febbraio 2021) La notizia dell’arresto diSan Suu Kyi e di altri alti rappresentanti del governo civile del, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Mentre i testimoni riferivano di colonne di carri armati nelle vie della capitale e le comunicazioni con l’ex Birmania risultavano molto difficili a causa dell’oscuramente di internet delle reti di telefonia mobile, prendevano corpo voci insistenti sull’inizio di un colpo di Stato, messo in atto dai Generali, ancora potentissimi nel Paese. Tutto questo dopo i controversi risultati delle ultime elezioni, che hanno visto una vittoria ancora più schiacciante della leader birmana, già premio Nobel per la Pace e poi al centro di roventi polemiche e accuse insistenti, a causa della sua difesa della giunta militare e delle sue prese di posizione contro l’etnia Rohingya. Il ...

