Gattuso ma non solo: le 5 interviste più "incazzate" del calcio (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gattuso non le ha mandate a dire al presidente De Laurentiis, ma quali sono le interviste più "infuocate" del mondo del calcio? Rino Gattuso è letteralmente esploso al termine di Napoli – Parma. Le sue parole, dirette ai piani alti della società, hanno decisamente fatto traballare la sua panchina. Gattuso, però, non è di certo stato l'unico a non andare per il sottile. "Ma che emozioni"? "Ma che… ma quali emozioni. Che emozioni? 4 minuti di recupero, 30 secondi per la sostituzione: 4,30!" L'intervista risale al 2011, quando Spalletti allenava lo Zenit SanPietroburgo. Il mister esplose dopo aver subito gol al 95? di recupero quando, secondo lui, la partita doveva finire 30 secondi prima. "MA CHE EMOZIONI?" "Ma che mollo?" "Demotivato, mollo… ma mollo che?" Sempre nel 2011, alla ...

