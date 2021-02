Gabriel Garko, la foto in ospedale preoccupa: la rassicurazione non convince (Di lunedì 1 febbraio 2021) Gabriel Garko svela ai suoi tantissimi fan di essere in ospedale, vedendoli preoccupati li ha rassicurati ma questo non è servito a tranquillizzarli Una foto pubblicata da Gabriel Garko su Instagram… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 1 febbraio 2021)svela ai suoi tantissimi fan di essere in, vedendoliti li ha rassicurati ma questo non è servito a tranquillizzarli Unapubblicata dasu Instagram… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

ilgiornale : L'immagine di Gabriel Garko in ospedale con una flebo al braccio ha creato molta paura da parte dei fan e richieste… - zazoomblog : Gabriel Garko in ospedale il video con la flebo preoccupa i fan: «Come sta?» - #Gabriel #Garko #ospedale #video - cristinalista98 : @OrionChaos Nono infatti, di cattivo gusto. Soprattutto perché quando lui ha detto qualcosa a Gabriel garko è stato ripreso in prima serata - gossipnewitalia : L' attore Gabriel Garko sui social network, si rivolge ai suoi followers, dichiarando di essere in ospedale.… - 29luglio1971 : RT @MikaelaRizzati: @29luglio1971 Ma chi si fionda??? Gabriel garko? -