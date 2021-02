Francesco Piccolo: «La pandemia mi ha insegnato ad aver paura dei miei figli» (Di lunedì 1 febbraio 2021) Molte cose sono cambiate con l’arrivo del Covid, scrive Francesco Piccolo su Repubblica. Ma una in particolare, che gli sembra intollerabile: “la pandemia mi ha insegnato ad avere paura dei miei figli”. figli in età scolare, naturalmente, uno all’università e l’altro alle medie. Piccolo parla del secondo. “Quando torna a casa dico: togliti le scarpe, lavati le mani. Lui sbuffa e dice sì. Poi si avvicina, mi abbraccia e io dico, scansandomi: ti sei lavato le mani? Ma sì!, dice lui. E così mi lascio abbracciare mentre penso: e se non le ha lavate? E se le ha lavate male? E se mi sta spalmando il virus?“. Fino all’arrivo della pandemia, erano i figli ad aver ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 febbraio 2021) Molte cose sono cambiate con l’arrivo del Covid, scrivesu Repubblica. Ma una in particolare, che gli sembra intollerabile: “lami haaddei”.in età scolare, naturalmente, uno all’università e l’altro alle medie.parla del secondo. “Quando torna a casa dico: togliti le scarpe, lavati le mani. Lui sbuffa e dice sì. Poi si avvicina, mi abbraccia e io dico, scansandomi: ti sei lavato le mani? Ma sì!, dice lui. E così mi lascio abbracciare mentre penso: e se non le ha lavate? E se le ha lavate male? E se mi sta spalmando il virus?“. Fino all’arrivo della, erano iad...

napolista : Francesco Piccolo: «La pandemia mi ha insegnato ad aver paura dei miei figli» Su Repubblica. «Non ho solo paura di… - silviacastronov : RT @alesessa: Omen nomen al contrario. Il grande Francesco Piccolo racconta le paure legate al #COVID19 come solo lui sa fare. @repubblica - erricoschonfeld : @AzzurraBarbuto Giornale sempre piu platealmente di parte: vedi articolo di oggi a firma Francesco Piccolo dal tito… - carlamartamari : RT @pepecchio: L’amore per i figli ai tempi della pandemia. Francesco Piccolo su @repubblica #mozionepiccolo - rafcalandra : Il 'groviglio contorto' di un genitore, che ha 'paura dei figli', come potenziali vettori del #virus. Coraggioso e… -