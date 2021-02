F1, congelamento motori: Red Bull riceve un altro sì (Di lunedì 1 febbraio 2021) La pandemia legata alla diffusione del Covid-19 ha portato la F1 a fare scelte diverse rispetto al solito; per affrontare la crisi subita in particolare da alcuni team, FIA e F1 hanno infatti deciso di rivedere alcuni aspetti. Tra questi, il rinvio del regolamento nuovo al 2022, il budget cap e il possibile salary cap sullo stipendio dei piloti. La decisione che preme di più è però quella sul congelamento dei motori su cui punta Red Bull per riuscire a proseguire l’avventura in F1 anche dopo il 2021. Mercedes appoggia Red Bull sul congelamento dei motori La votazione in merito al tanto discusso congelamento delle power unit doveva tenersi all’inizio della scorsa settimana; così però non è stato e i team ad oggi non sanno ancora se ci saranno dei limiti al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 febbraio 2021) La pandemia legata alla diffusione del Covid-19 ha portato la F1 a fare scelte diverse rispetto al solito; per affrontare la crisi subita in particolare da alcuni team, FIA e F1 hanno infatti deciso di rivedere alcuni aspetti. Tra questi, il rinvio del regolamento nuovo al 2022, il budget cap e il possibile salary cap sullo stipendio dei piloti. La decisione che preme di più è però quella suldeisu cui punta Redper riuscire a proseguire l’avventura in F1 anche dopo il 2021. Mercedes appoggia RedsuldeiLa votazione in merito al tanto discussodelle power unit doveva tenersi all’inizio della scorsa settimana; così però non è stato e i team ad oggi non sanno ancora se ci saranno dei limiti al ...

