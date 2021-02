Covid | Ricciardi avverte | “Febbraio e marzo saranno i mesi più difficili Sui vaccini Arcuri non può fare tutto”

(Di lunedì 1 febbraio 2021): “più” “più”: ne è convinto Walter, consigliere del ministro della Salute per l’epidemia die e docente dell’università Cattolica. Con l’Italia quasi tutta in fascia gialla e la riapertura delle scuole, infatti,si dice certo che presto assisteremo a “un nuovo incremento di casi”. “Avremo un incremento dei nuovi casi positivi fra tre-quattro settimane – dichiarain un’intervista a Il Messaggero – Ormai l’andamento di questa epidemia è prevedibile”. “Sarebbe importante evitare gli ...

Adnkronos : #Covid, Ricciardi: 'Febbraio e marzo mesi più difficili' - SkyTG24 : Covid-19, Ricciardi: 'Cure in ritardo, serve l'ok ai farmaci' - HuffPostItalia : Walter Ricciardi e Massimo Galli: 'Con il ritardo dei vaccini e le varianti Covid occorrono nuove restrizioni' - ANGELOABATE2 : RT @Simone75518033: Lo schema è sempre lo stesso: - #zonagialla . - libertà di circolazione. - giornalisti a caccia dell’assembramento. -… - elena_elnmrl15 : RT @Simone75518033: Lo schema è sempre lo stesso: - #zonagialla . - libertà di circolazione. - giornalisti a caccia dell’assembramento. -… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ricciardi

Il piano vaccinale in Italia Per quanto riguarda, invece, la campagna vaccinale anti -in Italia ,ha sottolineato che 'dovremo vaccinare centinaia di migliaia di persone nei ...Intanto il professor Walter, consulente del ministro della Salute, in un'intervista al Messaggero riferendosi al piano vaccini sottolinea che "dovremo vaccinare centinaia di migliaia di ...La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato su Twitter: «Entro la fine dell'anno arriveranno 600 mln di iniezioni anti-Covid» ...Non uso giri di parole. Da oggi «quasi tutto il Paese si colora di giallo. Il virus ringrazia. Lo so che sarò impopolare (sono un ...