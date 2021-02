Cosa deve fare un’azienda in caso di data breach e violazione della privacy (Di lunedì 1 febbraio 2021) Onda (Pixabay)Il 14 gennaio il comitato dei garanti europei per la protezione dei dati (Edpb) ha pubblicato le sue linee guida per aiutare aziende e professionisti in caso di data breach. Aperto a feedback fino al 2 marzo, questo documento include esempi più pratici rispetto al precedente pubblicato nel 2017 e tiene conto dell’evoluzione degli attacchi informatici degli ultimi anni. Il data breach, ricordiamolo, può prevedere una “violazione della riservatezza” – quando c’è una divulgazione non autorizzata o accidentale di, o accesso, ai dati personali; una “violazione dell’integrità” – quando si verifica un’alterazione non autorizzata o accidentale dei dati personali; una “violazione della disponibilità” – quando c’è ... Leggi su wired (Di lunedì 1 febbraio 2021) Onda (Pixabay)Il 14 gennaio il comitato dei garanti europei per la protezione dei dati (Edpb) ha pubblicato le sue linee guida per aiutare aziende e professionisti indi. Aperto a feedback fino al 2 marzo, questo documento include esempi più pratici rispetto al precedente pubblicato nel 2017 e tiene conto dell’evoluzione degli attacchi informatici degli ultimi anni. Il, ricordiamolo, può prevedere una “riservatezza” – quando c’è una divulgazione non autorizzata o accidentale di, o accesso, ai dati personali; una “dell’integrità” – quando si verifica un’alterazione non autorizzata o accidentale dei dati personali; una “disponibilità” – quando c’è ...

