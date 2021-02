Corso on line per assaggiatori di grappa e acquaviti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cinque lezioni on line rivolte ad aspiranti assaggiatori di grappa e acquaviti, per conoscere da vicino il mondo “spiritoso” superando le limitazioni delle misure anti Covid-19 e degustando campioni di prodotto ricevuti a casa. Sono quelle previste dal Corso di primo livello a distanza organizzato dalla delegazione del Friuli Venezia Giulia di Anag, Associazione nazionale assaggiatori grappa e acquaviti, con preferenza per partecipanti in arrivo dalla regione. Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 3, 10, 17, 24 e 31 marzo, dalle ore 20 alle 22. Una volta effettuata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno a domicilio il materiale didattico. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 10 febbraio e per maggiori informazioni è possibile scrivere ... Leggi su udine20 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Cinque lezioni onrivolte ad aspirantidi, per conoscere da vicino il mondo “spiritoso” superando le limitazioni delle misure anti Covid-19 e degustando campioni di prodotto ricevuti a casa. Sono quelle previste daldi primo livello a distanza organizzato dalla delegazione del Friuli Venezia Giulia di Anag, Associazione nazionale, con preferenza per partecipanti in arrivo dalla regione. Gli appuntamenti sono in programma mercoledì 3, 10, 17, 24 e 31 marzo, dalle ore 20 alle 22. Una volta effettuata l’iscrizione, i partecipanti riceveranno a domicilio il materiale didattico. Le iscrizioni sono aperte fino a mercoledì 10 febbraio e per maggiori informazioni è possibile scrivere ...

IdeawebTV : Scuola di Pastorizia: carni ovicaprine al centro del nuovo corso formativo di Coldiretti - AnagItalia : Scatti 'a tutto spirito' dalla prima lezione del primo corso nazionale on line organizzato da Anag per aspiranti as… - EdizioniEsserci : Corso on line: 'Ciclo intensivo sui conflitti' Aprile - Giugno Per chi desidera offrire sostegno in ambito famili… - unisiena : Dal 2/3 al via la nuova edizione del corso 'Saper pensare. L’attualità della #filosofia' per gli studenti di tutte… - generyaction : CORSO DI FUMETTO ON LINE Tre incontri on line per un corso di fumetto gratuito, rivolto a giovani fino ai 35 anni… -