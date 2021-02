Coronavirus, Inghilterra: vaccinazioni nelle rsa completate. Danimarca, si torna in classe alle elementari. Israele: lockdown fino al 5/2 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel giorno del funerale oceanico a Gerusalemme al quale hanno partecipato migliaia di ebrei ortodossi senza rispettare alcuna regola di distanziamento, il governo israeliano ha deciso di prorogare il lockdown nazionale fino alle 7 (ora locale) di venerdì 5 febbraio. Prolungata anche la chiusura dell’aeroporto Ben Gurion, il principale scalo del Paese, fino a mezzanotte di domenica 7 febbraio. Guardando invece al Regno Unito, il servizio sanitario britannico (Nhs) ha completato la prima fase di vaccinazioni anti-Covid in tutte le case di risposo dell’Inghilterra, focolai micidiali d’infezione a inizio pandemia. Anche in Olanda preoccupa la variante britannica, che è all’origine della “metà dei nuovi casi” emersi fino allo scorso 26 gennaio, mentre in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 febbraio 2021) Nel giorno del funerale oceanico a Gerusalemme al quale hanno partecipato migliaia di ebrei ortodossi senza rispettare alcuna regola di distanziamento, il governo israeliano ha deciso di prorogare ilnazionale7 (ora locale) di venerdì 5 febbraio. Prolungata anche la chiusura dell’aeroporto Ben Gurion, il principale scalo del Paese,a mezzanotte di domenica 7 febbraio. Guardando invece al Regno Unito, il servizio sanitario britannico (Nhs) ha completato la prima fase dianti-Covid in tutte le case di risposo dell’, focolai micidiali d’infezione a inizio pandemia. Anche in Olanda preoccupa la variante britannica, che è all’origine della “metà dei nuovi casi” emersiallo scorso 26 gennaio, mentre in ...

