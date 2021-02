Civitavecchia | si introduce in casa di una donna in piena notte terrorizzandola | arrestato 48enne

(Di lunedì 1 febbraio 2021) I Carabinieri della Compagnia dihannoun 48 enne partenopeo, residente a, con precedenti, per i reati di violazione di domicilio aggravata ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In particolare, nella tarda serata di domenica, unaha richiesto l’intervento dei Carabinieri in quanto un uomo si era introdotto nella sua abitazione. Infatti la, dopo essere stata minacciata con un coltello dall’individuo, era riuscita a rinchiudersi nel bagno e da li a richiedere l’intervento dei militari. Nel giro di pochi minuti, i Carabinieri della Stazione diPrincipale sono intervenuti presso l’appartamento dove hanno trovato lain forte stato di agitazione. La stessa, dopo essere stata rassicurata, riferiva ...

Uomo le piomba in casa e la minaccia con un coltello, donna si salva chiudendosi in bagno. Civitavecchia - Il 48enne, che si era nascosto in una pizzeria, è stato arrestato dai carabinieri ...I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un 48 enne partenopeo, residente a Civitavecchia, con precedenti, per i reati di violazionedi domicilio aggravata ed esercizio arbitrario ...