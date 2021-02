Catania | picchia la moglie e il figlio minorenne lo fa arrestare

(Di lunedì 1 febbraio 2021) PALERMO – Arrestato per maltrattamenti nei confronti della moglie dopo che il figlio minorenne ha chiesto aiuto ai carabinieri. L’episodio a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, dove i carabinieri hanno arrestato un uomo che, ubriaco, aveva appena picchiato la moglie. Ad avvertire i militari è stato il figlio della coppia, testimone di tanti episodi di violenza: giunti nell’abitazione i carabinieri hanno trovato soltanto il bambino, visibilmente scosso, e la donna, con tumefazioni ed ecchimosi, che p stata poi soccorsa dal 118. Il marito è stato scoperto nelle vicinanze dell’abitazione, ancora ubriaco, ed è finito ai domiciliari in una abitazione diversa da quella coniugale.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno arrestato un catanese 56enne, in quanto ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.