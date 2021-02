Botte dal branco: il video sui social (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tiziana Paolocci In 7 contro una compagna di scuola 13enne. Il padre: "Agghiacciante" Tre minuti e mezzo di schiaffi, pugni, insulti. Sola, abbandonata come una preda in mezzo a un branco di bulli, che si divertono a filmare il pestaggio per poi postarlo sui social. Il caso orrendo, che testimonia la violenza 2.0, quella dei ragazzini che alzano le mani sui coetanei solo per ottenere like o visualizzazioni, è avvenuto a Firenze ed è stato riportato ieri dal quotidiano «La Nazione». La vittima è una ragazzina di tredici anni, che frequenta la terza media, bullizzata e stalkerata da tempo da un'altra ragazza più grande di un anno. Non è la prima volta che la seconda la prende di mira, ma non era mai arrivata fino a questo punto. Invece il filmato, girato una settimana fa, mostra la giovane che viene accerchiata, mentre gli sciocchi ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tiziana Paolocci In 7 contro una compagna di scuola 13enne. Il padre: "Agghiacciante" Tre minuti e mezzo di schiaffi, pugni, insulti. Sola, abbandonata come una preda in mezzo a undi bulli, che si divertono a filmare il pestaggio per poi postarlo sui. Il caso orrendo, che testimonia la violenza 2.0, quella dei ragazzini che alzano le mani sui coetanei solo per ottenere like o visualizzazioni, è avvenuto a Firenze ed è stato riportato ieri dal quotidiano «La Nazione». La vittima è una ragazzina di tredici anni, che frequenta la terza media, bullizzata e stalkerata da tempo da un'altra ragazza più grande di un anno. Non è la prima volta che la seconda la prende di mira, ma non era mai arrivata fino a questo punto. Invece il filmato, girato una settimana fa, mostra la giovane che viene accerchiata, mentre gli sciocchi ...

