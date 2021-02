Benevento, Di Maria approva il bilancio di previsione 2021-2023 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Presidente della Provincia di Benevento ha approvato con propria delibera lo Schema di bilancio di previsione 2021 / 2023. Avendo già approvato il 14 gennaio scorso il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2021-2023, si è così aperta cosìla Sessione di bilancio. Secondo la vigente normativa legata ai Protocolli Covid 19, la Sessione di bilancio riguarderà unicamente l’intervento per la lettura e l’approvazione da parte del Consiglio Provinciale essendo sospesa l’applicazione delle disposizioni relative ai pareri dell’Assemblea dei Sindaci sia per l’approvazione dei bilanci preventivi che ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Il Presidente della Provincia dihato con propria delibera lo Schema didi. Avendo giàto il 14 gennaio scorso il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio, si è così aperta cosìla Sessione di. Secondo la vigente normativa legata ai Protocolli Covid 19, la Sessione diriguarderà unicamente l’intervento per la lettura e l’zione da parte del Consiglio Provinciale essendo sospesa l’applicazione delle disposizioni relative ai pareri dell’Assemblea dei Sindaci sia per l’zione dei bilanci preventivi che ...

