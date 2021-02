Beautiful, trama 1 febbraio 2021: Ridge e Steffy disperati (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anticipazioni Beautiful 1 febbraio 2021 e la disperazione di Ridge e Steffy per non avere più alcuna notizia di Thomas dopo la cena con Hope. Che cosa è successo? Steffy in cerca di Thomas Thomas è sparito nel nulla mentre Hope è a casa di Brooke che si dispera, dopo aver confessato quanto accaduto veramente dopo la cena alla Forrester. La madre la invita a non dire nulla sino a quando non si sarà risolto tutto. Il piccolo Douglas dorme e non sospetta mimimamente che mentre lui giocava ai videogames, nell'altra stanza si stava consumando una strage che riguardava proprio il padre. Hope ha in mano i documenti per l'adozione di Douglas firmati ma tutti intorno a lei iniziano a farsi delle domande, essendo il ragazzo sparito nel nulla senza nemmeno una telefonata. Steffy ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 1 febbraio 2021) Anticipazionie la disperazione diper non avere più alcuna notizia di Thomas dopo la cena con Hope. Che cosa è successo?in cerca di Thomas Thomas è sparito nel nulla mentre Hope è a casa di Brooke che si dispera, dopo aver confessato quanto accaduto veramente dopo la cena alla Forrester. La madre la invita a non dire nulla sino a quando non si sarà risolto tutto. Il piccolo Douglas dorme e non sospetta mimimamente che mentre lui giocava ai videogames, nell'altra stanza si stava consumando una strage che riguardava proprio il padre. Hope ha in mano i documenti per l'adozione di Douglas firmati ma tutti intorno a lei iniziano a farsi delle domande, essendo il ragazzo sparito nel nulla senza nemmeno una telefonata....

