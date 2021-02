Barbaro (FdI): “Molte strutture sportive sono a rischio chiusura. Urge un sostegno per affitti e ristori” (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Un sostegno per gli affitti e ristori alla voce incassi Istituzionali. Queste le due priorita’ fondamentali per le strutture sportive, Molte delle quali sono a rischio chiusura”. Così Claudio Barbaro, senatore di Fratelli d’Italia e presidente di Asi, che ben conosce le dinamiche dello sport e del territorio. Barbaro evidenzia l’errore del governo “E’ dall’inizio della pandemia che cerchiamo di sensibilizzare il governo a trovare soluzioni idonee per un settore che produce un consistente risparmio per il Sistema Sanitario. Un giro d’affari di oltre 15 miliardi di euro e che dà lavoro ad oltre un milione di famiglie – spiega Barbaro – Il debito sugli affitti e la paura ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) “Unper glialla voce incassi Istituzionali. Queste le due priorita’ fondamentali per ledelle quali”. Così Claudio, senatore di Fratelli d’Italia e presidente di Asi, che ben conosce le dinamiche dello sport e del territorio.evidenzia l’errore del governo “E’ dall’inizio della pandemia che cerchiamo di sensibilizzare il governo a trovare soluzioni idonee per un settore che produce un consistente risparmio per il Sistema Sanitario. Un giro d’affari di oltre 15 miliardi di euro e che dà lavoro ad oltre un milione di famiglie – spiega– Il debito suglie la paura ...

