(Di lunedì 1 febbraio 2021) Undi 39 anni è stato soccorso questa notte aper ferite dada. L’intervento di soccorso è stato effettuato poco prima delle 2 in via Gorizia, a poche decine di metri dal confine con Milano e con l’ospedale Sacco. All’arrivo dei soccorsi, l’H.A.K. presentava ferite d’dapenetranti td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Baranzate, uomo raggiunto alla testa da colpo di arma da fuoco: in codice giallo a Niguarda - discoradioIT : Un uomo di 39 anni è rimasto ferito a #Baranzate (Milano) dopo l'esplosione di alcuni colpi da arma da fuoco, proba… -

Ultime Notizie dalla rete : Baranzate uomo

Il Notiziario

La sparatoria è avvenuta nella centralissima via Gorizia quando mancavano pochi minuti alle 2 di notte. Sul posto ambulanze, automedica e carabinieri della Compagnia di RhoIl ferito, undi 52 anni, soccorso da un'ambulanza della Misericordia Arese e da un'automedica,... Redazione Condividi Bollate, Novate,, Cronaca Cesano. Molestò 4 bimbe in centro ippico, ...STORIA \| 29/01/2021 \| 08:03 di Giuseppe Figini. È una storia, lunga storia di passione, passione di una lunga vita (92 anni) per le due ruote, quella che caratterizza la figura d ...