Zaniolo ospite a C'è posta per te. Ma non tutti gradiscono la scelta - (Di domenica 31 gennaio 2021) Marco Gentile Nicolò Zaniolo ha donato una cifra molto importante ad un ragazzo meno fortunato che ha perso la madre un anno fa. Maria De Filippi gli mostra l'assegno: "Hai capito di che cifra stiamo parlando?" Nicolò Zaniolo è ancora ai box per via del grave infortunio al ginocchio che l'ha messo per l'ennesima volta fuori dai campi di calcio. Il talento 21enne della Roma sta proseguendo nella sua riabilitazione tra alti e bassi, con fastidiosi rumors extracalcistici circa la sua vita privata che l'hanno costretto, solo per qualche giorno, ad abbandonare i social network per le troppe critiche ricevute. La nomea del bad boy proprio non si addice a Zaniolo che ha avuto modo per riscattarsi e farsi conoscere sotto un altro punto di vista a C'è posta per te. Un gesto nobile Zaniolo, ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 31 gennaio 2021) Marco Gentile Nicolòha donato una cifra molto importante ad un ragazzo meno fortunato che ha perso la madre un anno fa. Maria De Filippi gli mostra l'assegno: "Hai capito di che cifra stiamo parlando?" Nicolòè ancora ai box per via del grave infortunio al ginocchio che l'ha messo per l'ennesima volta fuori dai campi di calcio. Il talento 21enne della Roma sta proseguendo nella sua riabilitazione tra alti e bassi, con fastidiosi rumors extracalcistici circa la sua vita privata che l'hanno costretto, solo per qualche giorno, ad abbandonare i social network per le troppe critiche ricevute. La nomea del bad boy proprio non si addice ache ha avuto modo per riscattarsi e farsi conoscere sotto un altro punto di vista a C'èper te. Un gesto nobile, ...

GoalItalia : Zaniolo protagonista in tv: ospite con la madre a 'C'è Posta per te' ?? - Monicalefede : RT @supremanes: Maria iconica che piazza Zaniolo come ospite in una sorpresa di un padre che ha scelto di prendersi cura del figlio della m… - puffasgirl_ : RT @supremanes: Maria iconica che piazza Zaniolo come ospite in una sorpresa di un padre che ha scelto di prendersi cura del figlio della m… - Solo_La_Lazio : ?? Ieri sera la puntata di 'C'è posta per te' ?? #Zaniolo ospite in studio ?? Dopo i gesti di generosità, la battuta s… - GabrielStefa05 : Secondo me una delle prime volte nelle quali un ospite decide davvero di mettere i soldi di tasca propria decidendo… -