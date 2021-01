Ufficiale | la Lazio ha risolto consensualmente il contratto con Proto

DiMarzio : #Musacchio arrivato a Roma per firmare con la #Lazio - msg_emanuele : RT @Alex_Piace: ???? UFFICIALE - #Lazio, risolto il contratto con #Proto ?? Il comunicato del club biancoceleste #LeBombeDiVlad #LBDV #Calc… - ndl00 : Ufficiale, #Proto ha rescisso con la #Lazio - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: UFFICIALE: Lazio, risolto consensualmente il contratto del portiere Proto - lazio24h : Lazio, Proto dice addio: ufficiale la rescissione del contratto -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Lazio

La Lazio Siamo Noi

Marche Manca una data. Umbria Al via dopo l'8 febbraio.Dal 1° febbraio saranno aperte le prenotazioni. Le somministrazioni cominceranno l'8 febbraio Abruzzo Aperte le prenotazioni, ...LaWomen ha annunciato di aver esonerato Ashraf Seleman e di aver raggiunto un accordo con Carolina Morace. Le ultimePellegrini e Villar titolari nei giallorossi, in porta c'è Pau Lopez. Hellas con Gunter e Ilic, in avanti Kalinic. Fuori Lasagna.La Lazio Women ha annunciato di aver esonerato Ashraf Seleman e di aver raggiunto un accordo con Carolina Morace. Le ultime ...