Tragedia a Lecco | morto paracadutista di 35 anni

lecco_notizie : Tragedia a Cremona, muore un giovane paracadutista lecchese -

Ultime Notizie dalla rete : Tragedia Lecco

E' il 34enne Marco Pietro Rossi, meccanico residente a Valgreghentino , in provincia di, il paracadutista morto questa mattina all' Aero Club di Cremona . A costargli la vita ... Lasi e' ...Appena si è diffusa a notizia della, sul suo profilo Facebook sono stati postati messaggi commossi, di amici e colleghi.Tragedia ieri mattina all’Aeroporto Migliaro di Cremona. Un paracadutista 34enne di Lecco, Marco Pietro Rossi (foto), ha perso la vita dopo una violenta caduta in fase di atterraggio. L’incidente è av ...Il fatale incidente è avvenuto all'aeroporto Cremona-Migliaro, gestito dall'Aeroclub di Cremona. Marco Pietro Rossi, 35 anni, era un paracadutista molto esperto. E' morto in ospedale, dove era stato t ...