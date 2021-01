Tomori convince, riecco Bennacer e Rebic: questo Milan ora ha tante armi in più (Di domenica 31 gennaio 2021) Le statistiche nel calcio dicono e non dicono, però a volte contengono messaggi chiari. Chi ha giocato più palloni di tutti in Bologna - Milan? Fikayo Tomori, coinvolto ben 81 volte. Alla faccia della ... Leggi su gazzetta (Di domenica 31 gennaio 2021) Le statistiche nel calcio dicono e non dicono, però a volte contengono messaggi chiari. Chi ha giocato più palloni di tutti in Bologna -? Fikayo, coinvolto ben 81 volte. Alla faccia della ...

sportli26181512 : Tomori convince, riecco Bennacer e Rebic: questo Milan ora ha tante armi in più: Tomori convince, riecco Bennacer e… - Gazzetta_it : #Tomori convince, riecco #Bennacer e #Rebic: questo #Milan ora ha tante armi in più - RamadhanuAdham : RT @milanismoit: ???? Kessie solito dominatore ?? Gigio mette in banca la vittoria ?? Convince l'aggressività di Tomori Le pagelle di #Bologn… - Birobiro72 : RT @milanismoit: ???? Kessie solito dominatore ?? Gigio mette in banca la vittoria ?? Convince l'aggressività di Tomori Le pagelle di #Bologn… - milanismoit : ???? Kessie solito dominatore ?? Gigio mette in banca la vittoria ?? Convince l'aggressività di Tomori Le pagelle di… -