The Witch Boy diventa un musical animato (Di domenica 31 gennaio 2021) Dalle pagine dei libri al musical. The Witch Boy, la saga di romanzi firmata da Molly Knox Osterag prossimamente sbarcherà su Netflix come musical d’animazione. Le avventure ambientate in un mondo di magia e mutaforma avranno come regista Minkyu Lee, già candidato all’Oscar per Adam and Dog. Le vicende della serie animata ricalcheranno quelle dei best-seller della scrittrice statunitense e seguiranno le avventure di una realtà nella quale le ragazze nascono per diventare delle streghe, mentre i giovani per essere dei mutaforma. Il personaggio principale del musical d’animazione The Witch Boy sarà Aster, un ragazzo che resterà piuttosto sorpreso e perplesso quando apprenderà di avere dei poteri magici. Successivamente, però, quando una minaccia soprannaturale metterà a rischio la ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 31 gennaio 2021) Dalle pagine dei libri al. TheBoy, la saga di romanzi firmata da Molly Knox Osterag prossimamente sbarcherà su Netflix comed’animazione. Le avventure ambientate in un mondo di magia e mutaforma avranno come regista Minkyu Lee, già candidato all’Oscar per Adam and Dog. Le vicende della serie animata ricalcheranno quelle dei best-seller della scrittrice statunitense e seguiranno le avventure di una realtà nella quale le ragazze nascono perre delle streghe, mentre i giovani per essere dei mutaforma. Il personaggio principale deld’animazione TheBoy sarà Aster, un ragazzo che resterà piuttosto sorpreso e perplesso quando apprenderà di avere dei poteri magici. Successivamente, però, quando una minaccia soprannaturale metterà a rischio la ...

witch_spellman : Io che sto ascoltando in loop ' the final countdown' solo per Joey Tempest ?? - wardrobe_witch : RT @pandanflavor: dominatrix megaera the fury in @creepyyeha_ ??#HadesTheGame - Mawrdock : Ho visto delle foto di loculi e bare più belle di queste case fotografate al buio con colori improbabili tanto da s… - Eris_The_Witch : Mafia profile picture - witch_please : @irreverent_the Anche io ho fatto il corso al consultorio ma è stato totalmente inutile. Un po' per i contenuti, un… -

Ultime Notizie dalla rete : The Witch The Medium è un successo, già recupera i costi di sviluppo

Non è la prima volta che Bloober Team si affaccia al genere horror , già collaudato con titoli come Blair Witch e la serie Layers of Fear . Più precisamente, The Medium è un horror ricco di suspense ,...

The Medium: memoria storica e horror nella nuova esclusiva Xbox

Tra alti e bassi, il team creatore della saga di Layers of Fear e del recente adattamento videoludico di Blair Witch arriva su Xbox Series X con il loro progetto più ambizioso: The Medium . Il nuovo ...

The Witch Boy: Netflix annuncia un nuovo musical d’animazione Cinematographe.it - FilmIsNow The Medium: dopo 2 giorni, c’è già profitto netto

The Medium, a 2 soli giorni dal lancio, ha già recuperato tutti i soldi spesi in produzione e marketing, pur non essendo uscito su Xbox One ...

The Medium parte col botto: già recuperati i costi di sviluppo e promozione!

Bloober Team celebra il successo commerciale di The Medium: l'horror next gen per PC e Xbox Series X/S è già profittevole dopo due giorni dal lancio ...

Non è la prima volta che Bloober Team si affaccia al genere horror , già collaudato con titoli come Blaire la serie Layers of Fear . Più precisamente,Medium è un horror ricco di suspense ,...Tra alti e bassi, il team creatore della saga di Layers of Fear e del recente adattamento videoludico di Blairarriva su Xbox Series X con il loro progetto più ambizioso:Medium . Il nuovo ...The Medium, a 2 soli giorni dal lancio, ha già recuperato tutti i soldi spesi in produzione e marketing, pur non essendo uscito su Xbox One ...Bloober Team celebra il successo commerciale di The Medium: l'horror next gen per PC e Xbox Series X/S è già profittevole dopo due giorni dal lancio ...