Spezia-Udinese, le formazioni ufficiali (Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco le formazioni ufficiali di Spezia-Udinese, lunch match della 20° giornata di Serie A: Spezia (4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni, Maggiore, Agoumé, Pobega, Gyasi, Galabinov, Farias Udinese (3-5-2): Musso, Becao, Nuytinck, Bonifazi, Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar, Pereyra, Deulofeu Foto: Twitter Spezia L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Ecco ledi, lunch match della 20° giornata di Serie A:(4-3-3): Provedel, Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni, Maggiore, Agoumé, Pobega, Gyasi, Galabinov, Farias(3-5-2): Musso, Becao, Nuytinck, Bonifazi, Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar, Pereyra, Deulofeu Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - FEDERICOPERRY : Roma-Verona tra i convocati torna El Flaco Pastore...nel frattempo ancora 0-0 tra Spezia e Udinese dopo 13 minuti. - ECDTuto : Hoy #SerieA????? | Jornada 20 Crotone vs Genoa Atalanta vs Lazio Cagliari vs Sassuolo Napoli vs Parma Roma vs Hellas Spezia vs Udinese - IvanStrama : Pasta al pomodoro, Spezia-Udinese e il gusto amaro di aver fallito tutto nella vita - MarioGiunta : Super Weekend! Dalle 15 alle 18 per seguire: Tecca e Padovan in studio ?? Live Serie A! ?? Post Spezia-Udinese! ??… -