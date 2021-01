Spezia Udinese, diretta streaming in tv: formazioni e dove vedere la partita (Di domenica 31 gennaio 2021) del 31 gennaio 2021, lunch match del primo turno di ritorno. È Spezia Udinese il lunch match della prima giornata di ritorno di Serie A Tim. Alle ore 12 e 30, ad aprire questa domenica di calcio ci penserà la sfida tra due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 31 gennaio 2021) del 31 gennaio 2021, lunch match del primo turno di ritorno. Èil lunch match della prima giornata di ritorno di Serie A Tim. Alle ore 12 e 30, ad aprire questa domenica di calcio ci penserà la sfida tra due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

pisto_gol : Da quando c’è DBallardini il Genoa-11 punti-ha fatto meglio di Fiorentina Napoli Verona (10pt) Benevento Sassuolo S… - FootballtipsNG : Serie A, Spezia vs Udinese, PREDICTION: 2 - 1 - Ghanabettips : Serie A, Spezia vs Udinese, PREDICTION: 2 - 1 - jackpotKE : Serie A, Spezia vs Udinese, PREDICTION: 2 - 1 - MySASoccerTips : Serie A, Spezia vs Udinese, PREDICTION: 2 - 1 -