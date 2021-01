sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Pareggio che ci sta strettissimo': Il tecnico: 'Abbiamo fatto tanto possesso palla, abbiamo c… - infoitsport : Cagliari-Sassuolo, formazioni ufficiali: Oliva e Deiola dal 1'. De Zerbi ritrova Boga titolare - infoitsport : Cagliari-Sassuolo, formazioni ufficiali: Chiriches out. De Zerbi ritrova Boga dal 1'. - infoitsport : Cagliari-Sassuolo e Crotone-Genoa, formazioni ufficiali: De Zerbi ritrova Boga dal 1' - CanaleSassuolo : De Zerbi dopo Cagliari-Sassuolo 1-1: “Il pari ci sta molto stretto” -

Lo ha dichiarato, a Sky, il tecnico delRoberto De, dopo la gara con il Cagliari : "Il Cagliari è organizzato e sa giocare e ha elementi forti. Sta attraversando un momento di ...Commenta per primo Roberto De, tecnico del, ha analizzato così l'1 - 1 contro il Cagliari ai microfoni di Sky Sport: 'Abbiamo fatto tanto possesso palla e creato numerose occasioni da gol. Siamo stati imprecisi, ma ...Dopo il pareggio in extremis contro il Cagliari per 1-1, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi è intervenuto in conferenza stampa: “Il pari in extremis non è un regalo visto come ci siamo espressi ...Le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi, al termine della partita sul campo del Cagliari.