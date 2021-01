Premier, seconda vittoria consecutiva per il Liverpool. 3-1 al West Ham, decide una doppietta di Salah (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna a vincere due partite di fila il Liverpool, che dopo il tris rifilato al Tottenham ha vinto un altro derby, contro il West Ham, 3-1 il punteggio finale. decide la doppietta di Salah e la rete di Wijnaldum, Reds che approfittano degli stop di Leicester e Manchester United. La squadra di Klopp sale al terzo posto a quota 40, a -1 dallo United secondo e -4 dal City primo. Foto: Twitter Liverpool L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Torna a vincere due partite di fila il, che dopo il tris rifilato al Tottenham ha vinto un altro derby, contro ilHam, 3-1 il punteggio finale.ladie la rete di Wijnaldum, Reds che approfittano degli stop di Leicester e Manchester United. La squadra di Klopp sale al terzo posto a quota 40, a -1 dallo United secondo e -4 dal City primo. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

