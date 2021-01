Oroscopo 31 gennaio 2021 | i pronostici di oggi

Leggi su italiasera

(Di domenica 31 gennaio 2021) Bentornati, cari amici, siamo pronti per analizzare il cielo e tirare le somme per il nuovodi. Ecco idi, 31, e poi confrontateli con le ultime previsioni.31: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro31: Ariete Le vostre speranze per un’associazione sembrano senza futuro. Ma questo è stato costruito sull’infatuazione. Riprova perché questo è il vero affare.31: Toro Non ti piace essere spinto. Ma gli amici hanno in mente i tuoi migliori interessi, quindi segui il loro esempio.31: Gemelli Sii molto esigente riguardo alle battaglie che affronti. In ...