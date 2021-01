Napoli, i convocati di Gattuso: la decisione su Lobotka (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono due le assenze che il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso deve registrare per la gara con il Parma. Le sue convocazioni Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Parma in programma questo pomeriggio alle 18:00 al Diego Armando Maradona. Due i giocatori esclusi: Fabian Ruiz, ancora positivo al coronavirus, e Dries Mertens, volato in Belgio per il riacutizzarsi del problema alla caviglia. Presente, invece, Stanis Lobotka dopo il malessere accusato nella giornata di ieri. ? I convocati di #NapoliParma ? https://t.co/Mp4BgolWFf ? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/F1HhuxCuxe — Official SSC Napoli (@sscNapoli) January 31, 2021 Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Sono due le assenze che il tecnico delGennarodeve registrare per la gara con il Parma. Le sue convocazioni Il tecnico delGennaroha diramato la lista deiper la partita contro il Parma in programma questo pomeriggio alle 18:00 al Diego Armando Maradona. Due i giocatori esclusi: Fabian Ruiz, ancora positivo al coronavirus, e Dries Mertens, volato in Belgio per il riacutizzarsi del problema alla caviglia. Presente, invece, Stanisdopo il malessere accusato nella giornata di ieri. ? Idi #Parma ? https://t.co/Mp4BgolWFf ? #ForzaSempre pic.twitter.com/F1HhuxCuxe — Official SSC(@ssc) January 31, 2021 Leggi su ...

