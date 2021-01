Napoli | Gattuso respira | 2-0 al Parma | ?tanta sofferenza ma è quarto posto

claudioruss : Giuntoli a SKY: “Il rapporto tra #Gattuso ed il #Napoli è ottimo, da sempre, anche con la proprietà. #Zaccagni? Ora… - tvdellosport : ?? BREAKING NEWS Tensione in casa #Napoli: #ADL ha messo tutti nel mirino. #Gattuso e #Giuntoli non rinnoveranno… - DiMarzio : Il #Napoli conferma ufficialmente #Gattuso @SkySport - MediasetTgcom24 : Serie A, Napoli-Parma 2-0: Gattuso riparte con Elmas e Politano #napoli - tomaso_palli : #Napoli, questa cosa qua vale tanto. E dovrebbe capirlo anche il Presidente. #Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Gattuso

- Vittoria importantissima per ile soprattutto per il tecnico Rino, che risponde nel modo migliore alle tante critiche ricevute: gli azzurri sconfiggono il Parma allo Stadio Maradona con le reti di Elmas e Politano .Dopo una settimana di fuoco,può sorridere. Il suo, non senza fatica, batte al Maradona il Parma 2 - 0, grazie alle reti di Elmas e Politano. Insigne, a caccia del gol numero cento in A, inizia la gara cercando la ...Il tabellino della partita Napoli - Parma, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 ...Napoli tutto rinbtanato nella propria metà campo , cerca lanci lunghi per Lozano. Elmas il migliore dei partenopei sfiora il raddoppio , i tiro termina di poco al lato. Gattuso corre ai ripari e ...