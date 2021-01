Maria De Filippi gesto choc a C’è posta per te (Di domenica 31 gennaio 2021) Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, 30 gennaio 2021. C’è posta per te: Gianni Morandi e Maria De Filippi come non li avete mai visti C’è posta per te è un programma condotto da Maria De Filippi. Ormai, per gli italiani è un appuntamento settimanale a cui non possono e non vogliono sottrarsi, il sabato sera è solo per lei, Queen Mary e il racconto delle sue storie. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dello show, ed è accaduto qualcosa che per molti utenti del web ha segnato la storia della televisione italiana. La storia di Giovanni e il gesto di Queen Mary La prima storia raccontata magistralmente dalla conduttrice, ha come protagonista Giovanni, un uomo di origini sicule, invitato a C’è posta per ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Una puntata ricca di colpi di scena quella andata in onda ieri, 30 gennaio 2021. C’èper te: Gianni Morandi eDecome non li avete mai visti C’èper te è un programma condotto daDe. Ormai, per gli italiani è un appuntamento settimanale a cui non possono e non vogliono sottrarsi, il sabato sera è solo per lei, Queen Mary e il racconto delle sue storie. Ieri sera è andata in onda una nuova puntata dello show, ed è accaduto qualcosa che per molti utenti del web ha segnato la storia della televisione italiana. La storia di Giovanni e ildi Queen Mary La prima storia raccontata magistralmente dalla conduttrice, ha come protagonista Giovanni, un uomo di origini sicule, invitato a C’èper ...

filonmymind : RT @FALLINGVX: il sabato è il maria de filippi day, il pomeriggio amici e la sera c’è posta per te - AndreaAAmato : #AscoltiTv 30 gennaio: Maria De Filippi sfiora il 30% e allunga su Carlo Conti. FBI precede Cattivissimo me e Piera… - tvzoomitalia : #AscoltiTv 30 gennaio: Maria De Filippi sfiora il 30% e allunga su Carlo Conti. FBI precede Cattivissimo me e Piera… - pelosetto77 : Ma sono l'unico gay che non sopporta Maria De Filippi e i suoi programmi? Non ho mai visto né Uomini e Donne, né C'… - mikachwoo : @elizasonly sembr aun programma di maria de filippi -