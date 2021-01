Llorente insiste | «Per la sua organizzazione l’Udinese è un top club»

(Di domenica 31 gennaio 2021) Intervistato da Sky al termine di Spezia-Udinese 0-1, Fernandoha ribadito il concetto per cui ha scelto la squadra friulana per la sua. L’ha definita un top. Già due giorni fa, l’ex Napoli, al momento della sua presentazione, aveva detto parole simili, ovvero di essersi convinto per i racconti dei nuovi compagni di squadra sulla cura riservata dalai calciatori. “Appena arrivato mi sono subito trovato bene, ho trovato una bella società e grandi giocatori. Siamo sulla strada giusta, questa vittoria è importante e ci dà fiducia. Possiamo ancora migliorare. Sapevamo che era una finale e che lo Spezia avrebbe potuto farci soffrire: siamo stati compatti e ci siamo difesi bene, nel complesso è stata una bella partita”. Come mai la decisione di accettaree cosa non ...

GOMEZ al Siviglia, MUSACCHIO alla Lazio, MALCUIT alla Fiorentina, all'Udinese, LASAGNA al Verona e GAICH (detto 'el Tanque') al Benevento. I colpi di mercato di questa giornata fanno capire che si è ancora nel pieno delle trattative, condizionate dalla ... Il Milan libera Colombo? Il Napoli potrebbe aver salutato già oggi Fernando. L'attaccante ... La Fiorentina per Lucas Torreira e chiede all' Arsenal un prestito con obbligo di riscatto ... I calabresi per ora nicchiano, e per l'attacco stanno prendendo uno tra Bonazzoli e Di Carmine se non entrambi L'alternativa di Zamuner per il centrocampo resta Cavion. In avanti dialogo con l'Udinese ...