LIVE Sci alpino, Slalom 31 gennaio in DIRETTA: Bene Moelgg e Razzoli! Simonet in testa. Attesa per Vinatzer e Gross (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 13.30 12.54: Muffat-Jeandet all’intermedio mantiene 32 centesimi di vantaggio 12.53: C’è Muffat-Jeandet al cancelletto 12.50: Riesce a stare davanti a Moelgg con una grande seconda parte di gara l’azzurro Razzoli che è terzo a 63 centesimi da Simonet che ha recuperato 14 posizioni. Un’altra super rimonta svizzera 12.50: Razzoli all’intermedio ha 2 centesimi di ritardo 12.49: Va di conserva il belga Marchant che perde un sacco nel finale, è ultimo, 12mo a 1?78 da Simonet. Tocca a Giuliano Razzoli 12.49: All’intermedio Marchant ha un ritardo di 1 centesimo 12.48: Perde tantissimo Hadalin nell’ultima parte di gara: è quinto a 95 centesimi dalla vetta. Moelgg ... Leggi su oasport (Di domenica 31 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL SUPERG FEMMINILE DI GARMISCH DALLE 13.30 12.54: Muffat-Jeandet all’intermedio mantiene 32 centesimi di vantaggio 12.53: C’è Muffat-Jeandet al cancelletto 12.50: Riesce a stare davanti acon una grande seconda parte di gara l’azzurro Razzoli che è terzo a 63 centesimi dache ha recuperato 14 posizioni. Un’altra super rimonta svizzera 12.50: Razzoli all’intermedio ha 2 centesimi di ritardo 12.49: Va di conserva il belga Marchant che perde un sacco nel finale, è ultimo, 12mo a 1?78 da. Tocca a Giuliano Razzoli 12.49: All’intermedio Marchant ha un ritardo di 1 centesimo 12.48: Perde tantissimo Hadalin nell’ultima parte di gara: è quinto a 95 centesimi dalla vetta....

