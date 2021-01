Kate Middleton fan di Bridgerton | la sua confessione

(Di domenica 31 gennaio 2021)fan di: la duchessa di Cambridge ha confessato di seguire la serie Netflix che ha conquistato milioni di telespettatori. L’ammissione della moglie di William sarebbe avvenuta durante un incontro, avvenuto in videochiamata, con alcuni genitori inglesi per parlare di figli ed educazione. Durante l’appuntamento è stato chiesto achi fosse stata la persona che le era rimasta più vicino nei mesi della pandemia e durante il lockdown. La duchessa ha scritto su un foglio il nome nel marito e il moderatore dell’incontro ha scherzato, dicendo: “È meraviglioso sentirlo. Non vorremmo mai vedere scrittoo qualcosa del genere, giusto?”. Le sue parole hanno causato la reazione diche ha sorriso, confermando di essere una fan della serie tv Netflix. La ...

Dove finisca la realtà e dove inizi la leggenda, così come i sudditi britannici gradirebbero sentirla raccontata, è difficile a dirsi. Ma, protagonista di una videochiamata per e con i genitori inglesi, parrebbe aver ammesso di avere " come tutti " una predilezione per Bridgerton . Nel corso dell'appuntamento virtuale, Kate Middleton durante una video chat con un gruppo di colleghi genitori rivela di essere esausta di questa situazione.Kate Middleton ha recentemente confessato che in periodo di lockdown ha dovuto effettuare un'attività non particolarmente consona al suo status.