Juventus Under 23, in arrivo un difensore classe 2001 dall’Udinese (Di domenica 31 gennaio 2021) Meno di un giorno e mezzo alla chiusura della finestra invernale di calciomercato, con la Juventus alla ricerca di opportunità per arricchire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non tramonta il sogno bianconero: colpo last minute? Può sorridere, invece, Lamberto Zauli, il quale potrà contare da qui fino al termine della stagione su diversi innesti di qualità che andranno ad aggregarsi all’Under 23. Tra questi, vi sarà anche un difensore classe 2001, in arrivo dal Potenza, ma di proprietà dell’Udinese. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve" Juventus Under 23, preso Compagnon dall’Udinese Secondo quanto ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Meno di un giorno e mezzo alla chiusura della finestra invernale di calciomercato, con laalla ricerca di opportunità per arricchire la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato, non tramonta il sogno bianconero: colpo last minute? Può sorridere, invece, Lamberto Zauli, il quale potrà contare da qui fino al termine della stagione su diversi innesti di qualità che andranno ad aggregarsi all’23. Tra questi, vi sarà anche un, indal Potenza, ma di proprietà dell’Udinese. LEGGI ANCHE: Calciomercato, spunta il retroscena: "E' stato proposto alla Juve"23, preso CompagnonSecondo quanto ...

JuventusFCYouth : Continua alla grande l'#Under19. Qui ?? - JuventusFCYouth : #Under23, i convocati per #JuveGianaErminio ?? - romeoagresti : Altro colpo per la #Juventus Under 23: in arrivo Il centravanti Emanuele #Pecorino dal Catania. ?????? ??… - Calciomerc : Tutto confermato #Compagnon alla #Juventus under 23 #Calciomercato #Udinese #Potenza - villdav3 : Le probabili formazioni di Juventus Under 23 vs #GianaErminio -