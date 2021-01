In sette contro una 13enne aggredita e filmata dai bulli | pugni e schiaffi nel video finito su Instagram

(Di domenica 31 gennaio 2021)una. Ildell’orrore dura 3 minuti e 26 secondi. Si vede una ragazzina di 13 anni (che frequenta ancora la terza media) accerchiata e poi, senza alcun motivo, con tanto di, daragazzi. «Hai paura?», le dicono ridendo, «Questo è perfetto per», aggiungono altri, come fosse uno show, senza provare alcuna pietà per la vittima. Non contenti, gli autori del pestaggio, tutti ragazzi di 13 e 14 anni, hanno ripreso la scena con gli smartphone e, subito dopo, l’hanno condivisa sue WhatsApp rendendo la vita della vittima un inferno. «Tutto questo è agghiacciante» La, subito dopo l’aggressione, è stata portata in ospedale e dimessa con 7 giorni ...

"E' agghiacciante, inuna - commenta il padre - . Non avrò pace fino a quando non saranno intercettati i genitori di questi ragazzi. Hanno tutti tra i 13 e i 14 anni e saranno gli uomini ...Quello dell'indemoniato di Cafarnao è il primo deimiracoli di Gesù compiuti di sabato, '... Infine, quando un uomo 'gli si rivoltainterpellandolo come l'Inviato di Dio, Lui riconosce lo ...La vittima è stata portata in ospedale e dimessa con sette giorni di prognosi. E' chiusa in casa e ha paura di tornare a scuola Un gruppo di sette ragazzi ha accerchiato e aggredito una 13enne che fre ...Accerchiata da un gruppo di sette coetanei e poi aggredita per riprendere il tutto con i telefonini e condividere il video sui social. (ANSA) ...