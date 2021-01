In casa avete queste vecchie 10 Lire? Ecco quanto valgono (Di domenica 31 gennaio 2021) A volte un piccolo tesoro può essere presente in casa nostra, senza saperlo. Ecco come scoprirlo, rapidamente. 10 Lire (Facebook)A volte ci si può trovare in casa un piccolo tesoro senza nemmeno saperlo. Capita, potrebbe succedere, certo non è la cosa più semplice o usuale di questo mondo, ma è molto probabile che qualcosa di inaspettato, in quanto a valore, si nasconda in casa vosta, senza che ne abbiate minimamente idea. Nel nostro caso, cosi come nel caso di molti cittadini europei, il fatto di aver avuto fino a qualche anno fa, una diversa moneta in circolazione, può riservare davvero delle piacevoli ed inattese sorprese. Il caso che in questione, riguarda le vecchie 10 Lire. Quante volte ci sarà capitato di avere tra le mani una ... Leggi su chenews (Di domenica 31 gennaio 2021) A volte un piccolo tesoro può essere presente innostra, senza saperlo.come scoprirlo, rapidamente. 10(Facebook)A volte ci si può trovare inun piccolo tesoro senza nemmeno saperlo. Capita, potrebbe succedere, certo non è la cosa più semplice o usuale di questo mondo, ma è molto probabile che qualcosa di inaspettato, ina valore, si nasconda invosta, senza che ne abbiate minimamente idea. Nel nostro caso, cosi come nel caso di molti cittadini europei, il fatto di aver avuto fino a qualche anno fa, una diversa moneta in circolazione, può riservare davvero delle piacevoli ed inattese sorprese. Il caso che in questione, riguarda le10. Quante volte ci sarà capitato di avere tra le mani una ...

aferraricislit2 : RT @GianniJ08: Una settimana forse 15 giorni e saremo di nuovo tutti rinchiusi in casa?? come polli d'allevamento Dopo 12 mesi non avete anc… - CoronaLupo : RT @MarceVann: ++ ADESSO DIBBA ++ Non siete nemmno più in grado di fare fronte comune, seguendo uniti una linea politica concordata in pr… - HFidanken : RT @MarceVann: ++ ADESSO DIBBA ++ Non siete nemmno più in grado di fare fronte comune, seguendo uniti una linea politica concordata in pr… - AquilaReale19 : RT @MarceVann: ++ ADESSO DIBBA ++ Non siete nemmno più in grado di fare fronte comune, seguendo uniti una linea politica concordata in pr… - Claudio69_ : @WalterSmek @FrancescoOrdine @RobertoBoffi Lo sai che in questi 10 anni di nulla abbiamo portato a casa un trofeo i… -