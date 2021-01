Gotti: “Secondo giallo a De Paul forzato. Braaf? Impressione positiva, qualità incredibili” (Di domenica 31 gennaio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca Gotti, ha parlato così dell’1-0 contro lo Spezia ai microfoni di Sky: “De Paul dimostra sempre la voglia di essere protagonista: ha esagerato un pochino, ma il Secondo giallo mi è sembrato un pochino forzato.La situazione di classifica e il percorso ci hanno consigliato un approccio umile, come abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia le qualità e ciò che riescono a mettere in campo sempre, proponendo le nostre azioni. Non abbiamo rischiato nemmeno in inferiorità numerica”. Llorente?“Ha caratteristiche opposte rispetto a Lasagna, le conoscevamo bene. Ma non conoscevamo l’approccio umano, sembra il ragazzo della Primavera con l’entusiasmo alle prime volte con i grandi. Il suo entusiasmo è contagioso”. Continuate a subire pochi ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 31 gennaio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Luca, ha parlato così dell’1-0 contro lo Spezia ai microfoni di Sky: “Dedimostra sempre la voglia di essere protagonista: ha esagerato un pochino, ma ilmi è sembrato un pochino.La situazione di classifica e il percorso ci hanno consigliato un approccio umile, come abbiamo affrontato Inter e Atalanta. Cercavamo di togliere allo Spezia lee ciò che riescono a mettere in campo sempre, proponendo le nostre azioni. Non abbiamo rischiato nemmeno in inferiorità numerica”. Llorente?“Ha caratteristiche opposte rispetto a Lasagna, le conoscevamo bene. Ma non conoscevamo l’approccio umano, sembra il ragazzo della Primavera con l’entusiasmo alle prime volte con i grandi. Il suo entusiasmo è contagioso”. Continuate a subire pochi ...

Staschiscio : @marifcinter ma poi lo stesso allenatore Gotti a fine partita ha dichiarato di aver tolto Arslan perchè era stato f… - Moratismo6 : RT @GiDiFenza: @juvox1897 @GoalItalia dare giudizi morali tipo 'accettate di non riuscire a vincere', evitare il secondo giallo per ben due… - massimoboschi : @FabRavezzani @QSVS_Official Secondo me il grandissimo errore è stata la non espulsione di arslan e non i minuti di… - GiDiFenza : @juvox1897 @GoalItalia dare giudizi morali tipo 'accettate di non riuscire a vincere', evitare il secondo giallo pe… - IononDevo : @deliux9 @Haavara3 Non concordo. Lo ha ammesso anche Gotti. Erano due i falli dove doveva prendere il secondo gial… -