Covid, folla in centro a Milano: assembramenti in varie zona della città (Di domenica 31 gennaio 2021) commenta Ansa Domenica pomeriggio, alla vigilia dell'ingresso in zona gialla della Lombardia, le strade del centro di Milano e la zona dei Navigli, complice anche il bel tempo, si sono riempite di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 gennaio 2021) commenta Ansa Domenica pomeriggio, alla vigilia dell'ingresso ingiallaLombardia, le strade deldie ladei Navigli, complice anche il bel tempo, si sono riempite di ...

repubblica : Video Bologna, sabato sera in zona universitaria: folla di giovani, come se il Covid non esista - MediasetTgcom24 : Covid, da Nord a Sud sabato sera di folla nei centri storici e nelle vie dello shopping #covid… - MediasetTgcom24 : Covid, folla in centro a Milano: assembramenti in varie zona della città #milano - enricamaurizia : RT @MediasetTgcom24: Covid, folla in centro a Milano: assembramenti in varie zona della città #milano - _fiorucci : RT @repubblica: Video Bologna, sabato sera in zona universitaria: folla di giovani, come se il Covid non esista -