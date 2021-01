"Cosa diceva settimane fa". Toninelli sbeffeggiato dalla Lega: responsabili? In che mani siamo | Video (Di domenica 31 gennaio 2021) Danilo Toninelli smascherato da Alessandro Morelli. Il leghista pubblica un Video che lascia ben poco all'immaginazione. In occasione di una domanda sui "responsabili" l'ex ministro dei Trasporti, nonché il grillino delle gaffe per eccellenza, se ne usciva così: "Innanzitutto non dipende da noi, ma dal presidente della Repubblica". Toninelli infatti ricorda "la prassi istituzionale" alla quale tutti devono attenersi. Non solo, perché poi aggiunge: "I responsabili molto spesso sono stati i peggiori della storia repubblicana, perché tenendo l'ago della bilancia del governo, ricattavano chiedendo poste sempre più alte". Da qui il commento della Lega che, rilanciando il filmato, commenta: "Sentite Cosa diceva Toninelli solo 3 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 gennaio 2021) Danilosmascherato da Alessandro Morelli. Il leghista pubblica unche lascia ben poco all'immaginazione. In occasione di una domanda sui "" l'ex ministro dei Trasporti, nonché il grillino delle gaffe per eccellenza, se ne usciva così: "Innanzitutto non dipende da noi, ma dal presidente della Repubblica".infatti ricorda "la prassi istituzionale" alla quale tutti devono attenersi. Non solo, perché poi aggiunge: "Imolto spesso sono stati i peggiori della storia repubblicana, perché tenendo l'ago della bilancia del governo, ricattavano chiedendo poste sempre più alte". Da qui il commento dellache, rilanciando il filmato, commenta: "Sentitesolo 3 ...

