Coronavirus, 50mila morti nella seconda ondata, 1 su 5 in Lombardia: il report dell'Iss (Di domenica 31 gennaio 2021) Il report dell'Iss sulla seconda ondata da Coronavirus: quasi 50mila i decessi per Covid. La Lombardia la regione più colpita. ROMA – Il report dell'Iss sulla seconda ondata da Coronavirus ha confermato un numero più alto di decessi rispetto alla scorsa primavera. Sono stati 49.274 i morti per Covid nel periodo che va da ottobre 2020 a gennaio 2021. Un numero superiore di 15mila unità rispetto alla prima ondata. La regione ad essere maggiormente colpita dalla pandemia continua ad essere la Lombardia. Il 31% delle vittime (26.674) sono state registrate in una delle zone che hanno dovuto pagare il prezzo più caro di questa ...

