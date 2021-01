Calciomercato Juventus, Paratici riflette sul portiere bianconero del futuro (Di domenica 31 gennaio 2021) Gianluigi Buffon ha spento pochi giorni fa le candeline del suo 43esimo compleanno, poco dopo aver difeso la porta della Juventus per la 678esima volta in carriera, in Coppa Italia contro la SPAL. Buffon non avrebbe ancora deciso il suo futuro ma alcune voci dei giorni scorsi affermavano una sua possibile permanenza per un altro anno almeno. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, non tramonta il sogno bianconero: colpo last minute? Wojciech Szczesny intanto, si è preso meritatamente il posto da titolare e si sta confermando come uno dei portieri più forti e forse anche sottovalutati d’Europa. La sua grande prestazioni contro il Napoli è valsa un pezzo importante di Supercoppa e in generale la sua presenza dà sempre molta sicurezza al reparto arretrato. Fabio Paratici nel frattempo, si ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 31 gennaio 2021) Gianluigi Buffon ha spento pochi giorni fa le candeline del suo 43esimo compleanno, poco dopo aver difeso la porta dellaper la 678esima volta in carriera, in Coppa Italia contro la SPAL. Buffon non avrebbe ancora deciso il suoma alcune voci dei giorni scorsi affermavano una sua possibile permanenza per un altro anno almeno. LEGGI ANCHE:, non tramonta il sogno: colpo last minute? Wojciech Szczesny intanto, si è preso meritatamente il posto da titolare e si sta confermando come uno dei portieri più forti e forse anche sottovalutati d’Europa. La sua grande prestazioni contro il Napoli è valsa un pezzo importante di Supercoppa e in generale la sua presenza dà sempre molta sicurezza al reparto arretrato. Fabionel frattempo, si ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - SkySport : Calciomercato, Khedira lascia la Juve e torna in Bundesliga: firma con l'Hertha Berlino - DiMarzio : Continua il pressing di #Juventus e #Sassuolo - elreybianconero : ??Accordo definito per #Wesley al #Sion domani visite e firma ? ??#Mandragora al #Toro: prestito di 18 mesi con ob… - calciomercatoit : ?? Scamacca-Juventus, il futuro di Allegri e non solo: TUTTE le ultime di Calciomercato LIVE! - CMIT TV -